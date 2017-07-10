Глава администрации Ялты уходит в отставку

Ялта, Крым, , 12:29 — REGNUM Глава администрации Ялты Андрей Ростенко написал заявление об уходе с должности. Об этом мэр города сообщил 10 июля, передаёт «Крыминформ».

«В заявлении говорится об уходе с 11 июля, сегодня я весь день сдаю дела», — заявил Ростенко.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM 6 июля глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал ряд кадровых перестановок — тогда же было рекомендовало уволиться по собственному желанию и мэру Андрею Ростенко. По словам Аксёнова, все недавние кадровые решения должны повысить эффективность власти.

Андрей Ростенко занимал пост главы администрации Ялты с ноября 2014 года. Во время своей работы он активно занимался борьбой с незаконными постройками. В том числе он добился сноса скандально известного торгового комплекса «Еда», который заслонил вид на набережную Ялты.

В мае 2017 года следователи возбудили уголовное дело против заместителя Ростенко, начальника департамента имущественных и земельных отношений Ялты Лилии Молостовой. По данным правоохранительны органов, её небрежное отношение к службе привело к недополучению местным бюджетом более 2,3 млрд рублей.

Кроме того, Ростенко был подвергнут критике Сергеем Аксёновым из-за генплана Ялты. Возмущение главы Крыма вызвало то, что представленный вариант генплана предусматривал сокращение санаторно-курортной и парковой зон на 122 гектара ради расширения жилой застройки.

1 июня глава Крыма Сергей Аксёнов поручил Архитектурно-градостроительному совету заставить проектировщиков генплана Ялты полностью поменять концепцию документа.