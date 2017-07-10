В ряде районов КНР объявлен «голубой» уровень погодной опасности

Пекин, , 12:22 — REGNUM Государственный метеоцентр Китая объявил о «голубом» уровне метеорологической опасности на ближайшие три дня в различных частях страны, передает 10 июля газета «Жэньминь жибао».

Проливные дожди накроют некоторые районы провинций Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Хунань и Юньнань, равно как и Гуанси-Чжуанский автономный район на юго-востоке страны начиная уже с утра 11 июля.

В особо проблемных районах ожидаются осадки до 50 мм в сутки. Не будет обделен дождями и Северо-Восток Китая. Там ожидаются бури, грозы и ливневые дожди. В некоторых частях возможен град.

Стоит отметить, что по китайской цветовой системе четырехуровневого погодного предупреждения «голубой» является самым низким уровнем опасности.

Напомним, что аномально дождливая погода обрушилась на Поднебесную с конца весны 2017 года и продолжает бушевать до сих пор. Погодные катаклизмы привели к сходу оползней преимущественно вдоль русел крупнейших рек страны. Так или иначе, стихия затронула миллионы человек по всей стране.

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