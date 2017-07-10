Законопроект об отмене роуминга между РФ и Белоруссией внесен в Госдуму

Москва, , 12:08 — REGNUM Законопроект об отмене роуминга в рамках Союзного государства между РФ и Белоруссией внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Среди стран СНГ наиболее последовательно осуществляют экономическую интеграцию Белоруссия и Российская Федерация, которые являются тесными партнерами в экономической, политической и социальной сферах, указали депутаты.

По мнению парламентариев, принятие законопроекта позволит вывести услуги связи на новый уровень, отвечающий современным мировым тенденциям, сделать услуги связи для граждан России при перемещении внутри страны более прозрачными, удобными и доступными, а также позволит обеспечить дальнейшее развитие интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации РоссииВалентина Матвиенкотакже предложила отменить роуминг в пределах Союзного государства и попросила поручить проработку этого вопроса министрам связи Белоруссии и России.