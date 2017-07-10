Шесть лет спустя: следователи почтили память погибших на «Булгарии»

Казань, , 11:59 — REGNUM Следователи, которые вели дело затонувшего теплохода «Булгария», почтили память 122 погибших, возложив цветы к мемориалу памяти. Сегодня, 10 июля, спустя шесть лет со дня трагедии в Татарии проходят памятно-мемориальные мероприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Шесть лет назад в результате происшествия погибли 94 взрослых пассажира и 28 детей. Спастись смогли лишь 79 членов экипажа и пассажиров. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ заявили, что спасённых могло бы быть больше, если бы мимо терпящего бедствие теплохода не прошли сухогруз «Арбат» и буксир «Дунайский 66». Позднее капитанов, не оказавших помощь «Булгарии», привлекли к уголовной ответственности. Среди тех, кто ответил за трагедию, и директор круизной компании, а также должностные лица, выдавшие разрешение на эксплуатацию судна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 10 июля 2011 года теплоход «Булгария», находившийся в аренде у ООО «АргоРечТур» (Казань), попал в шторм на Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района Татарии. Допущенные нарушения правил безопасности привели к заполнению отсеков судна водой, из-за чего оно опрокинулось на правый борт и затонуло. На борту находился 201 человек.

В ходе расследования было установлено, что 10 июля в 11:15 капитан «Булгарии», несмотря на действовавшее штормовое предупреждение по силе ветра и видимости на Куйбышевском водохранилище (порывы ветра до 20 м/с,), не поставив в известность ближайшего диспетчера о предстоящем рейсе, принял решение на переход судна от причала н.п. Болгары в Казань.

В конце июля 2010 года судно было поднято на поверхность и оставлено в затоне имени Куйбышева, возле одноимённого поселка в Камско-Устьинском районе Татарии. Позднее стало известно, что судно разбирают на части.

Читайте также: Названы окончательные причины аварии теплохода «Булгария» (Татарстан)

Но трагедия «Булгарии» могла повториться 21 мая 2017 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский теплоход «Москва-130», следовавший в Казань, в нарушение правил безопасности перевозок был перегружен в 1,5 раза. В тот день на Куйбышевском водохранилище порывы ветра достигали 14−17 метров в секунду, что могло привести перегруженное судно к трагедии.

Теплоход судоходной компании АО «Татфлот» вышел из Ташевки с 440 пассажирами на борту, из которых 35 — это дети. Вместимость же судна составляет всего 300 человек, на это число рассчитаны и спасательные средства. Всего на борту в тот день было 345 спасжилетов, из них 30 — на детей и 8 спасательных плотов на 25 человек.

В месте прибытия во второй половине дня в правоохранительные органы обратились пассажиры судна, которые и пожаловались на вероятный перегруз.

По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел. 24 мая Московский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следственных органов и определил сменного 56-летнего капитана теплохода «Москва-130» под домашний арест до 22 июля.

Подробности: Перегруз теплохода в Татарии: повторение истории