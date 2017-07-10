В Хакасии десятки семей попросили помощи после разрушительного града

Шира, Хакасия, , 11:52 — REGNUM В Хакасии жителей села Шира, чьи огородные посадки пострадали от града, обеспечат овощами. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 июля, в республиканском правительстве, помощь сельчанам окажут крупные фермерские хозяйства региона. Планируется, что осенью после сбора урожая аграрии выделят пострадавшим необходимое количество моркови, свёклы, картофеля и капусты.

Регистрирует заявления пострадавших Ширинский сельсовет. Сотрудники администрации составляют акты обследования, списки получателей, проводят сверки. Известно, что на сегодняшний день за помощью обратились 40 семей (129 человек).

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Александра Башкова, фермеры с готовностью откликнулись на просьбу о помощи. «Сейчас нам необходимо решить вопрос с выплатами компенсации», — подчеркнул Башков.

Между тем в Ширинском районе продолжаются восстановительные работы социально значимых объектов, пострадавших от града. По данным властей региона, более всего пострадали кровли школ, детских садов, зданий районного и сельского ДК, а также краеведческого музея в населенных пунктах Туим, Шира, Ворота, Малый Спирин и Целинное. Комиссия обследовала 13 социальных учреждений района, которым требуется капитальный ремонт, составлена сметная документация. Рассматриваются различные варианты помощи пострадавшим, в том числе из резервного фонда республики.

По заключению Минсельхозпрода, ущерб агропромышленным предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам не причинен. А вот личные подсобные хозяйства пострадали.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце июня 2017 года на Хакасию обрушился сильный град. Ширинский район значительно пострадал от ураганного ветра, дождя и крупного града. Наибольший ущерб понесли жители райцентра.

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Пострадали и туристы из разных регионов Сибири. Повреждёнными оказались более 200 автомобилей, 60 социальных объектов. Во многих населенных пунктах произошло отключение электричества. Пять человек обратились к врачам с легкими травмами и ушибами.

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По словам очевидцев, с неба падали градины размером с куриное яйцо.

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