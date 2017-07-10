В Петербурге за долги арестовали суда городского предприятия «Ленводхоз»

Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Судебные приставы Санкт-Петербурга арестовали 21 грузовое судно подведомственного Смольному ГУП по очистке и благоустройству водоемов «Ленводхоз». Причиной ареста стал долг в объеме более 8,6 млн. рублей перед ООО «Петербургская топливная компания».

Как сообщили 10 июля в Управлении ФССП по Санкт-Петербургу, «судебный пристав посетил предприятие-должника, где находится имущество и произвел арест грузовых транспортных средств, которые были оставлены должнику на ответственное хранение».

Ранее было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств предприятия, в том числе 60-ти судов и 19-ти единиц грузового и легкового транспорта.

Как напомнили в УФССП, «Петербургская топливная компания» предъявила претензии «Ленводхозу», не получив деньги за топливо. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение взыскать с предприятия более 8,6 миллионов рублей. Предприятие сразу после судебного решения смогло погасить лишь небольшую часть долга.

«Представитель ГУП «Ленводхоз» заверил судебного пристава в скорейшей выплате задолженности. В противном случае имущество уйдет на реализацию в счет погашения долга», — отметили в управлении судебных приставов.

Государственное унитарное предприятие по очистке и благоустройству водоемов (ГУП) «Ленводхоз» — ведущее предприятие Санкт-Петербурга по компенсации отрицательного воздействия хозяйственно-бытовой жизнедеятельности города на водную среду. ГУП «Ленводхоз» выполняет задачи по очистке, дноуглублению и благоустройству акватории Санкт-Петербурга и Невской губы, обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений, ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

Предприятие подчиняется Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. В 2016 году по заказу комитета госпредприятия «Ленводхоз» и «Экострой» приводили в порядок водоемы в рамках бюджета в размере 92 млн рублей. В 2017 году средства, предусмотренные на уборку водных объектов, увеличены на 26 млн рублей.