В Оренбуржье обманутые дольщики отсудили компенсацию у строительной фирмы

Орск, Оренбургская область, , 11:04 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области суд удовлетворил иск супружеской пары, которая требовала компенсацию со строительной фирмы. Организация не предоставила в оговоренный срок жилье, хотя орчане внесли более 2 млн рублей в рамках договора о долевом строительстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Октябрьском районном суде Орска.

Семейная пара требовала взыскать со строительной компании неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы на общую сумму более 800 тыс. рублей.

В суде отметили, что размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

По итогам рассмотрения гражданского дела исковые требования удовлетворены частично. Взысканы с ответчика неустойка за нарушение договорных обязательств, компенсация морального вреда, штраф, расходы за составление искового заявления, а также государственная пошлина, на общую сумму более 700 тыс. рублей.

Стоит отметить, что на начало апреля 2017 года на территории Оренбургской области в рамках договоров о долевом строительстве велось строительство 240 объектов. Работы по возведению домов осуществляли 73 застройщика. Заключено более 3,5 тысяч договоров долевого участия, сумма привлеченных средств по которым составила 15,7 млрд рублей.

Напомним, с 2001 по 2013 годы в Оренбургской области удалось решить вопрос строительства проблемных домов с долевым участием. В 2014 году тема обманутых дольщиков была снята с повестки дня. Однако в 2015 году проблема возникла вновь. На сегодняшний день в регионе учтено пять проблемных объектов долевого строительства, по которым в реестре обманутых дольщиков состоит 53 человека.

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