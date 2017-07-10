Игорь Бекшаев, , 11:02 — REGNUM

В минувшее воскресенье, 9 июля, на воскресной Литургии читался отрывок из 10-й главы послания римлянам апостола Павла. Процитируем целиком:

«Братия! Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея правеедности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего.Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

Толкуется отрывок часто абы как. У Лопухина в сборнике, к примеру, толкователи вообще догадались, что тут речь идет почему-то о «неверующих иудеях», которые Христа не приняли, но все ждали мессию, «может быть, с неба, а может быть — из преисподней». Да, именно так и написано! Ждали то ли оттуда, то ли отсюда. Выражение «смотреть в книгу, видеть фигу» — оно же явно про толкователей Библии. Книга им говорит — «закрой, закрой, иди, поспи или поешь, не мучайся», а они все высматривают.

Итак, по меркам закона можно свериться: исполняешь закон — будешь жить. Понятно, что никто не исполняет, поэтому в живых никому остаться не светит. Но хотя бы есть сверка. А как сверяться с «праведностью от веры»? За что тут зацепиться?

Отвлечемся немного. Православные, в особенности популяризаторы «учения об обожении» как вершины православного учения о спасении, кстати, не должны были бы вообще соглашаться с Павлом. Он говорит, что если усердствуешь в собственной праведности, то праведность Бога ни во что не ставишь, а православные из самых бескомпромиссных четко скажут, что пока человек не обожится, то есть не подтянется к Богу шаг за шагом от праведности к еще большей праведности, то ему и не спастись. То есть повторяют то же самое, против чего апостол Павел возражает.

У них, правда, «праведность» не «от закона», а от непрестанной молитвы и прочих персональных подвигов тет-а-тет с Богом. Ведь Павел не говорит, что Христос — «конец непрестанной молитвы», а только «конец закона», так что все в порядке. К прочему, молитвенники твердо знают, что они грешники, и обоживаются благодаря в том числе этому знанию. Однако чем все это отличается от «ревности по Богу, но не по рассуждению», где, «не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность», подвижники (точнее не подвижники, а популяризаторы обычно или имитаторы) обосновывают особые условия, технически для большинства невыполнимые, помогающие достичь определенного состояния? При этом внятно объяснить они не могут, разве сошлются на то, что «просто вера» — «это протестантизм».

Такое у них обо всем знание. Про протестантизм, католичество и прочие отклонения от вершины вниз по склону с грохотом. Вот, к примеру, один пишет: «Рассмотрев тему обожения с разных сторон и углубившись в нее с некоторой подробностью, мы можем заключить, что путь тварных личностей к соединению с Богом видится православным богословом В.Н. Лосским как путь вознесения, восхождения к Божественной природе через соединение с нетварной благодатью, сообщаемой Святым Духом. Этот путь, путь духовной жизни, называется жизнью во Христе, и он, по словам православного богослова, не похож на мистику имитации, которую можно наблюдать на Западе. Под имитацией в данном случае следует подразумевать простое изображение, повторение добродетелей, которые были во Христе… Здесь уместным будет замечание православного богослова В. Н. Лосского о том, что для христианина не существует автономного добра: «То или иное дело добро лишь постольку, поскольку оно служит соединению с Богом… Добродетели — не цель, а средство или, вернее, признаки, внешние проявления христианской жизни, так как единственная цель — это стяжание благодати».

Вот именно так — стяжание. Не отдача — какая еще отдача в духовной жизни? — а стяжание, приобретение. Делание добра — это «внешнее проявление христианской жизни». Фарисейство то есть. Фарисеи же, по общему мнению, все делали напоказ, чтобы внешние проявления подчеркивали их праведность. А здесь гораздо глубже, тут напоказ совсем не перед людьми даже, а перед Богом уже фарисействовать надобно. Потому что Он накидал заповедей второстепенных, сообщив, что такое Ему нравится почему-то. Вот и надо показать, что как нравится, так тоже делаем. Но главное — мы все в себе. Обоживаемся по технике. Сами же пишут, никто за язык не тянет. Сами сообщают о том, как они на вершину могут залезать, благодаря лучшему в мире учению, какими путями.

И что — думаете сами в самом деле «стяжают»? Соединяются с «нетварной благодатью»? Да бросьте, это просто теория. Ее просто надо повторять всем подкованным, «сохраняя православие», и вот почему: «Есть одна весьма важная причина, которая побуждает нас изучать тему православного учения о спасении как обожении. На наш взгляд, учение об обожении как пути спасения каждого христианина в современном православном богословии незаслуженно занимает второстепенное место» (там же). Вот именно — изучать как «незаслуженно забытую». Вдруг кто-нибудь решится. Поэтому «незаслуженно забытую тему» изучает такая прорва православного народа, что все это «изучение» точно теперь запомнится на века.

Но вернемся к мысли Павла. Итак, каким образом по меркам «праведности от веры» узнать свою посмертную участь? Видимо, этот вопрос задают ему собеседники. По закону вроде все понятно: исполняешь закон — будешь жить. Как и у наших молитвенников: обожился — спасся. А «по вере» как оно? Павел отвечает: не задавайся глупыми вопросами, в рай ты попадешь или в ад. На «небо» или в «бездну». Праведность от веры лишена такой постановки вопроса, которой ты маешься: «Праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести» («возвести» ср. Евр 13: 20). Кому место на небе, кому в бездне — это вопросы праведности-неправедности по правилам. И то и другое отстраняет Христа от участия. Вера не решает вопросов техники спасения.

У собеседников Павла возникали обоснованные сомнения в том, что спасение стало столь простым. Вера… и все? Как у наших теперешних «православных». Они считают, что это очень просто, раз есть под мышкой молитвослов, значит, уже верующий. Для них это значит помнить, не забывать, что в Библии все правильно, а в «православии» особенно все правильно. Бог есть. Вот это и есть «вера». Она настоящая, но ее такой недостаточно, а у протестантов, к примеру, даже не настоящая, а они думают, что ее достаточно.

Павел, однако, не цитатами говорил, чтобы потом этими цитатами другие обменивались, пугая друг друга бессвязностью, а излагал одну общую мысль. Что это за «праведность от веры», он рассказывает дальше, когда растолковал своим читателям, что религиозные привычки разных народов ни для кого не препятствие и не особые условия. Что «праведность от веры» для всех одними плодами плодоносит: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил… Любовь непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте… Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми… Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».

Это праведность, которая достигается верой. По этим критериям и можно определить — верующий ли ты или просто молитвослов держишь под мышкой.