Бард Новиков достроил скандальную «Бухту Квинс»

Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM На Урале бард Александр Новиков достроил скандальный жилой комплекс «Бухта Квинс». Об этом журналистам сообщили в его пресс-службе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы, дома уже построены, а отделка выполнена. Пайщики в ближайшее время смогут получить свои квартиры.

Тем временем следователи продолжают уголовное дело по факту мошенничества. Оно было возбуждено в 2015 году. А в декабре 2016-го под подозрение попали сам Новиков и бывший заместитель главы регионального министерства экономики Михаил Шилиманов, являвшийся его бизнес-партнёром.

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