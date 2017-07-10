В Петербурге распродают арочные фермы Володарского моста

Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В Петербурге на аукцион выставили старые арочные фермы Володарского моста. Соответствующие документы размещены на портале городского Фонда имущества.

Железобетонные фермы являются собственностью казны Петербурга. Начальная цена торгов назначена в размере 1 рубля. Аукцион пройдет 2 августа.

Памятником арочные фермы не являются, сейчас они расположены в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти, и покупатель должен будет вывезти их оттуда самостоятельно.

Как следует из документов оценки, сегодня для строительства мостов аналогичного размера используются более совершенные материалы и технологии. «А учитывая солидный возраст сооружений (возраст 81 год, предельный срок службы — 62 года), а также низкую ремонтопригодность, можно сделать вывод о том, что объект не будет востребован рынком. Таким образом, предметом реализации могут быть только материалы, из которых объект состоит», — говорится в документе.

Володарский мост был сооружен в 1932—1936 годах под руководством академика Передерия. Железобетонные пролетные строения бетонировались на подмостях на берегу. К месту установки готовые арки транспортировали на понтонах при помощи лебедок. Руководил транспортировкой крупный судостроитель и математик, академик Крылов. Он также рассчитал и изготовил гигантские понтоны. Первую конструкцию установили 6 ноября 1935 года, вторую — 11 августа 1936 года.

Постоянные пролетные строения представляли собой гибкую арку с жесткой затяжкой с расчетным пролетом в 101,1 метр. «В то время это было уникальное инженерное сооружение. Арочные пролетные строения были армированы трубчатой арматурой, увязанной спиральной обмоткой и заполненной бетоном. Такое армирование было применено в практике мостостроения впервые», — говорится в документах оценки.

В годы Великой Отечественной войны Володарский мост был дублером Финляндского железнодорожного моста, и по нему перебрасывали подвижной состав с левого берега Невы на правый. Как позднее заметили, у моста постепенно увеличивался прогиб затяжки арочных пролетов, интенсивно отслаивался защитный слой на арках. Его неоднократно ремонтировали, но мост продолжал разрушаться.

В начале 1970-х отдельные устаревшие конструкции реконструировали. 10 сентября 1985 года проходивший под мостом плавучий док задел крылья переправы и заблокировал разводной механизм. Неисправность устранили, но после этого на мосту продолжали возникать аварийные ситуации. Как показали исследования, трубчатая арматура арок испытывала огромное перенапряжение, пролеты прогнулись до 30 см.

В 1986 году мост закрыли на реконструкцию. Прорабатывался проект с сохранением облика моста, но его не приняли. От старого сооружения остались лишь опоры, которые сделали шире и надежнее, а исторические пролеты отбуксировали выше по течению до Новосаратовки.