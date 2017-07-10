В Дагестане массовая драка едва не переросла в межнациональный конфликт

Махачкала, , 10:34 — REGNUM Ссора на бытовой почве между подростками едва не переросла в межнациональный конфликт в дагестанском селении Ленинаул Казбековского района Дагестана. В селе стали собираться представители чеченской национальности, которых в соцсетях оповещали о готовящемся сходе чеченской общины.

Силовики ограничили въезд в селение. На контрольно-пропускном пункте на административной границе Чечни и Дагестана 7 июля собрались около 500 автомобилей, пишет «Кавказ.Реалии». Глава Чечни Рамзан Кадыров для улаживания конфликта направил в соседнюю республику делегацию во главе со спикером парламента Магомедом Даудовым.

Однако когда тот появился в селе, толпа забросала его камнями.

«Когда его кортеж пытался развернуться и отъехать от поста, в его сторону полетели камни из толпы, в ответ прозвучали выстрелы в воздух», — пишет «Кавказский узел».

Представители делегации призвали жителей Чечни не вмешиваться во внутренние дела соседней республики и призвали к мирному, цивилизованному обсуждению и решению назревших проблем, говорится в сообщении Министерства по национальной политике Дагестана, которое прокомментировало инцидент, произошедший 7 июля в Ленинауле.

По данным ведомства, поводом к конфликту стала массовая драка, которая произошла 25 июня. По данным МВД по РД, после драки были задержаны 10 человек, шестерым из них предъявлены обвинения в хулиганстве.

Драка стала результатом напряженных отношений между компактно проживающими здесь аварцами и чеченцами из-за спора о земле, считает «Кавказский узел». В администрации села подтвердили существование недопонимания между представителями двух этносов, говорится в материале издания.

«К сожалению, взрослому населению не хватило мудрости и трезвости для того, чтобы предотвратить развитие событий: конфликт перерос в массовую драку, в результате которой пострадали 12 человек, в том числе трое полицейских», — заявили в Миннаце Дагестана, комментируя события, которые произошли 25 июня.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, посетив место конфликта 9 июля, назвал чеченцев-аккинцев, проживающих в Дагестане, такими же «дагестанцами, братьями, ядром для укрепления добрых отношений с соседней республикой» и пообещал наказать тех, кто попытался перевести бытовой конфликт в межнациональный.

«Мы не допустим ни одного противоправного факта. Уверяю, провокаторы будут наказаны. Настоящий патриот работает на стабильность республики, налаживает добрые отношения со своими соседями», — заявил дагестанский лидер.

Признавая, что разгоревшийся конфликт связан с программой восстановления Ауховского района, которая решается уже долгие годы, Абдулатипов сказал:

«В последние три года фактически прекратилось финансирование программы переселения из Новолакского района, но нам необходимо как можно скорее реализовать ее, исходя из интересов всех народов, проживающих здесь. Поэтому мы еще в 2015 году разработали дорожную карту по восстановлению Ауховского района, которая уточняется в Министерстве России по делам Северного Кавказа».

О том, что вопросы переселения лакского населения Новолакского района на новые земли и восстановления Ауховского района требуют не только финансовой поддержки федерального центра, но и решения сложных хозяйственных, административных вопросов, заявили и в Миннаце республики. При этом в ведомстве отметили, что это «ни в коей мере не национальный вопрос».

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Напомним, Ауховский район был основан в составе Дагестана в 1943 году. Его жители чеченцы-аккинцы спустя год были депортированы в Среднюю Азию. Район был переименован в Новолакский. Сюда были переселены жители высокогорных районов — Лакского и Кулинского, в которых проживали лакцы.

Два крупных села Ауховского района Акташ-Аух и Юрт-Аух были включены в состав Казбековского района и переименованы в Ленинаул и Калининаул. Их заселили жители аварского села Алмак. В 1956 году на родину из депортации стали возвращаться чеченцы-аккинцы.

В 1991 году 3-й съезд народных депутатов Дагестана решил восстановить Ауховский район на месте Новолакского, а лакцев переселить на территорию севернее Махачкалы.

В состав Ауховского района чеченцы-аккинцы требуют включить и села Ленинаул и Калинаул, однако, большинством жителей этих сел в настоящее время являются аварцы, и они хотят остаться в составе Казбековского района.