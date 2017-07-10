Петербург фейерверком отметил завершение Морской ассамблеи — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В Северной столице завершилась Санкт-Петербургская Морская Ассамблея. В течение целой недели в городе состоялось более 70-ти событий, напрямую связанных с темой яхтенного и водного спорта, туризма и путешествий.

Ключевым событием стала Балтийская яхтенная неделя, в ходе которой были представлены несколько десятков яхт, а специалисты обсудили проблемы и перспективы развития яхтенного движения и роли Петербурга в этом процессе.

А поговорить экспертам было о чем. По данным городского комитета по развитию туризма, если в начале 90-х годов в городе на Неве действовало 33 яхтенных клуба, то сейчас их осталось всего три. Не хватает мест для стоянок яхт.

«Если, к примеру, Таллин принимает шесть тысяч яхт за время навигации, то Петербург только 60. Это самое низкое число из всех приморских городов Балтики», — бьют тревогу в туристическом ведомстве Смольного.

Поддержать развитие яхтенного туризма в Петербурге пришел 50-метровый парусный бриг Roald Amundsen из Германии, на котором проходит обучение совместная российско-немецкая команда. На бриг был открыт свободный доступ горожан и туристов.

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В дни Ассамблеи жители и гости города увидели красочный фестиваль SUP-серфинга, в котором могли принять участие все желающие, I и II этапы Кубка России по SUP-серфингу, парусную регату в акватории Невы у Петропавловской крепости, Санкт-Петербургский речной карнавал, парад скоростных и экскурсионно-прогулочных судов.

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Наконец, вечером 9 июля завершением праздничной недели стало водно-свето-музыкальное шоу «Вальс парусов» в акватории Невы. Финальный аккордом Санкт-Петербургской Морской Ассамблеи стал праздничный фейерверк с борта судна.

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