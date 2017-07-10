На Крымском мосту начали укладывать асфальт

Керчь, Крым, , 10:10 — REGNUM Строители Крымского моста начали укладывать асфальтобетонное покрытие на готовых пролетах транспортного перехода. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба заказчика строительства моста ФКУ «Упрдор «Тамань».

"Первый асфальтобетон уложен на острове Тузла — на четырех пролетах моста. Это более 200 метров покрытия толщиной 6 сантиметров, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси», — говорится в сообщении пресс-службы.

Асфальтобетонное покрытие будет состоять из двух слоев общей толщиной 11 см. В компании указали, что в настоящее время укладывается нижний слой дорожного покрытия — верхний уложат уже когда будут готовы все конструктивы автодорожной части Крымского моста.

Для большей прочности и устойчивости к деформации в обоих слоях будут содержаться добавки битума, а в состав верхнего слоя войдёт также кубовидный щебень.

«Весь комплекс подготовительных работ, который мы провели, сам процесс укладки асфальтобетона и жесткий контроль качества при производстве работ — всё это обеспечит Крымскому мосту асфальт высочайшего класса», — указал главный инженер ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрий Сафонов.

Напомним, что запустить автомобильное движение по мосту планируется в декабре 2018 года, а железнодорожное — в декабре 2019 года. В конце июня образцы дорожного покрытия для Крымского моста прошли лабораторные исследования на долговечность.