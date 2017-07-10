В Москве «усилят» бесплатный Wi-Fi

Москва, , 10:04 — REGNUM В Москве внутри Садового кольца планируется увеличить количество точек бесплатного уличного Wi-Fi. Беспроводную сеть уплотнят, чтобы избавиться от белых пятен, сообщается на портале мэра Москвы.

«Сейчас проводится радиопланирование для определения мест установки дополнительных точек доступа к Wi-Fi, чтобы в центре Москвы, где аккумулированы все бизнес‑ и досуговые зоны города, жители и гости столицы могли оставаться в режиме онлайн столько, сколько им необходимо», — пояснил руководитель столичного Департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Планируется, что новые точки доступа на территории Садового кольца появятся в начале 2018 года.

Напомним, сейчас городской Wi-Fi доступен на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. В сети одновременно могут работать до 15 тысяч устройств, а переключение между точками не требует повторной авторизации.

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Как сообщало ИА REGNUM, одна из крупнейших в мире Wi-Fi-сетей будет создана в образовательных учреждениях Москвы. До конца 2017 года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а к 2018 году к Wi-Fi планируется подключить дополнительно 1125 образовательных учреждений.

Кроме того, бесплатными точками доступа Wi-Fi к середине 2017 года будут оснащены автомобили четырех московских каршеринговых компаний.

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