«Государственные школы» выведут общее образование в РФ на новый уровень»

Москва, , 09:34 — REGNUM Школьная реформа в том виде, в котором ее анонсировала глава Минобразоания РФ, с большой вероятностью имеет все шансы стать эпохальным событием. Школы перешли в муниципальное подчинение в 90-х, и это произошло скорее по принципу «из двух зол…» Между тем давно пришло «время собирать камни» — считает как академическое, так и родительское сообщество. Возвращение школ в государство не имеет своей целью полного копирования советской модели, но ключевые принципы выведут школьное образование на новый уровень, так как объемы государственного финансирования образования могут в целом охарактеризовать приоритеты социальной политики страны на долгосрочную перспективу, заявил корреспонденту ИА REGNUM ректор РЭУ им. Плеханова Виктор Гришин.

«Немаловажное значение имеет и соотношение источников этого финансирования (центральные, региональные, местные). В большинстве развитых стран проведены многочисленные реформы образования, где выраженным трендом последних лет стала децентрализация и передача управленческих функций на более низкие уровни и расширение участия общества в процессе управления. Предлагаемая в России реформа школьного образования нацелена на централизацию управления и способна обеспечить решение как минимум двух системных проблем — нехватка финансирования и низкая эффективность расходования средств», — отметил Гришин.

«Во-первых, за счет предлагаемой централизации и усилении контроля выделяемых средств из федерального бюджета в рамках государственных программ регионы смогут повысить объем финансирования школ и обеспечить прозрачность расходования средств в рамках программно-целевых методов планирования, установив набор конкретных контрольных показателей и соответствующую систему отчетности. В настоящий момент в рамках, например, муниципальных программ это сделать крайне сложно из-за отсутствия единой методологии их разработки и реализации, а также огромного объема данных на фоне отсутствия эффективной системы отчетности, контроля и мониторинга.

Во-вторых, регионы обладают широким набором инструментов для работы с частными инвесторами, что способно обеспечить активизацию государственно-частного партнерства. При этом Минобрнауки России целесообразно разработать единые подходы и механизмы, обеспечивающие развитие муниципально-частного партнерства при строительстве школ. Данный механизм, представленный в единичных муниципальных проектах или муниципальных программах, должен найти организационную поддержку на региональном уровне, что, при грамотной реализации, усилит возможности по работе с инвесторами муниципалитетов», — пояснил эксперт.

«Несмотря на то, что зарубежная практика ориентирована в основном на децентрализацию финансирования и управление школами на уровне местных властей (Бельгия, Великобритания, Испания, Финляндия, Швеция, Нидерланды и др.), во многих странах (Ирландия, Италия, Франция и др.) эффективно используются смешанные формы финансирования при том, что основные средства идут из федерального бюджета (около 65−75%). Такой подход важно реализовывать и в российской практике, где Минобрнауки России должно выступать инициатором и координатором участников реформы на пути поиска оптимальной структуры механизма финансирования школ», — считает Гришин.

По его мнению, «немаловажно, что эта инициатива способствует снижению уровня коррупции в школах на муниципальном уровне. В рамках предлагаемой реформы контроль за расходованием выделяемых средств усилится, что обеспечит не только эффективность финансирования школ, но и создаст комфортные условия для обучения школьников».

«Проект будет запущен по пилотному принципу. Он является закономерным продолжением инициатив Минобрнауки РФ по формированию единого образовательного пространства в стране и обеспечению преемственности основных образовательных программ — требований Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», что важно для тех, кто должен стать самыми главными бенефициарами всех реформ, — для школьников. Потому что многие выпускники школ продолжают образование, поступая в вузы, абсолютное большинство которых имеют федеральное подчинение», — высказал свое мнение эксперт.

Напомним, в начале июля 2017 года министр образования России Ольга Васильева анонсировала передачу школ от муниципальных властей региональным. «Когда принималась эта реформа (1990-е годы), это был один исторический период, а сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно, — я позволю себе такой термин произнести — «государственные школы». То есть возвращение школ в государство и выстраивание государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», — сказала Васильева на заседании комитета Государственной думы РФ по образованию и науке.

Напомним, в начале июня 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме Васильева заявила, что Минобрнауки РФ не исключает передачу регионам права самостоятельно открывать школы и дошкольные образовательные учреждения.