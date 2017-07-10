На Ямале немецкий юрист собирается переплыть Обь

Салехард, , 09:33 — REGNUM В Салехарде (ЯНАО), в рамках проекта «Переплывая Россию», с 13 по 16 июля состоится заплыв по реке Обь. Идея проекта принадлежит юристу из Германии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента международных и внешнеэкономических связей Ямала.

Инициатора мероприятия, юриста Фалька Тишендорфа, знают как члена правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и официального представителя федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в России. В прошлом он профессионально занимался плаванием. Тесные связи с Россией побудили в нем желание переплыть все большие реки нашей страны. Ранее он переплыл Волгу, Енисей и Лену. На очереди река Обь в районе Салехарда.

Впрочем, немецкий гость едет не только ради грандиозного заплыва. В целом его визит направлен на развитие интереса непривычным для иностранцев туристическим маршрутам по России. В рамках визита Фальк Тишендорф проведет благотворительное мероприятие в школе-детсаде поселка Горнокнязевск. Сообщается, что детям заготовлены подарки — спортивный инвентарь и швейное оборудование.

Фальк Тишендорф постоянно работает в России с 2002 года. И является экспертом Петербургского диалога и Московского экономического форума, а также арбитром международного коммерческого арбитражного суда и третейским судьей Ассоциации Европейского бизнеса.

По его признанию, заплывы по России — лишь информационный повод для иностранцев понять Россию и ее народ. Ведь массовые заплывы через большие водные артерии проводятся в нашей стране регулярно. К примеру, 7 июля 2017 года в рамках празднования Дня реки Лена состоялся заплыв семи спортсменов по маршруту остров Маяк — Кангаласский мыс. Все участники заплыва благополучно завершили дистанцию.

В Новосибирске традиционные массовые заплывы через Обь превратили в фестиваль «Сибирская волна», который собираед до 200 пловцов. По сообщению новосибирской областой общественной организации физкультурно-спортивных инициатив «Единство» очередной заплыв через Обь планируется на 15 июля 2017 года.