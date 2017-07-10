На пляже Находки на поводке выгуливали амурского тигра — видео

Владивосток, , 09:32 — REGNUM

Выгул взрослого амурского тигра на пляже в «Золотари» в Находке (Приморский край) попал на видео.

Появление в общественном месте дикого животного не вызвало опасения у отдыхающих. На видеозаписи слышно, как женский голос говорит: «Какая киса красивая!» Хищник вел себя спокойно.

Хозяин тигра предлагал отдыхающим сфотографироваться с животным, сообщают VladNews.

Уточняется, что в Находке с гастролями находится цирк. Тигр, появившийся на пляже, — животное из этого цирка, а его сопровождающие — артисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года во Владивостоке специалисты охотничьего надзора поймали тигренка, который гулял по городу несколько дней. Хищника доставили в центр реабилитации и реинтродукции хищников в Приморском крае.

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