В РФ вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Москва, , 09:17 — REGNUM МВД России внесло изменения в правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции. Кроме того, коррекции подвергся административный регламент ведомства, поправки вступают в силу 10 июля, сообщает пресс-служба МВД.

В соответствии с приказом МВД уточнен порядок регистрации транспортных средств, идентификационные номера которых изменились в процессе естественного износа, коррозии или ремонта. Регистрационные действия с такими автомобилями могут осуществляться в случае возможности идентификации.

Новые правила также предусматривают возможность предоставления автомобиля непосредственно в место его осмотра, без процедуры проверки и комплектации документов. Такую возможность получают автовладельцы, подавшие заявление через портал госуслуг.

Полис ОСАГО в таком случае исключается из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Сведения о полисе могут быть получены в электронном виде.

По новым правилам процедура регистрации автомобилей становится более простой для людей с ограниченными возможностями. В числе прочего изменения коснулись процедуры информирования граждан о предоставлении им государственной услуги.