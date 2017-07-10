Роспотребнадзор займется требованиями предоставить личные данные

Москва, , 09:14 — REGNUM Роспотребнадзор готовит поправки в законодательство, согласно которым продавцам и компаниям, предоставляющим услуги, могут запретить требовать без необходимости персональные данные покупателей, пишет газета «Известия».

О разработке соответствующих поправок говорится в докладе ведомства по итогам 2016 года. Речь идет о тех случаях, когда у потребителей требуют паспортные данные в непредусмотренных законом случаях, например, при покупке через интернет билета на концерт.

Паспортные данные интернет-продавцы требуют под угрозой отказа в совершении сделки. На такие требования, когда они не предусмотрены законодательно, будет установлен прямой запрет, говорится в докладе.

По словам начальника управления защиты прав потребителей Олега Прусакова, разработкой соответствующего законопроекта ведомство занимается согласно поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам заседания Госсовета о национальной системе защиты прав потребителей.

Роспотребнадзор должен подготовить документ к 1 декабря. Законопроектом предусматриваются санкции за необоснованное требование личной информации в виде штрафа, его размер пока не обсуждался.

Ранее сообщалось, что до 1 декабря 2017 года Роспотребнадзор подготовит предложения по определению содержания Кодекса защиты прав потребителей, в котором будут собраны уже действующие нормы закона «О защите прав потребителей» и других актов.