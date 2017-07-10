Права застройщиков в Тамбове ограничат, единственная выпускница: обзор СМИ

Тамбов, , 09:10 — REGNUM О школе в Мичуринском районе, где выпустилась только одна ученица, пишет «Мичуринская мысль«.Речь идёт о школе имени Героя Советского Союза Н.Н. Шерстова в селе Глазок, которая является Кочетовской средней школы. Учебное заведение было открыто в 1936—1937 учебном году, с этого момента во взрослую жизнь отправились около 3 тыс. выпускников. Из них более 70 медалистов. Бывали даже случаи, когда одновременно выпускали по 5 учащихся, претендующих на высшую степень отличия. Однако единственная выпускница в этом учебном заведении появилась впервые, и за последние два года она ни разу не пришла в школу неподготовленной. У единственной выпускницы — золотая медаль. На вопрос, чувствует ли она, что действительно заслужила такую награду, девушка ответила: «Я даже не знаю. Училась и училась, и медаль приняла как должное».

В следующем учебном году в 11 классе Глазковской школы будут учиться уже 6 человек, а в последующие годы демографическая ситуация в селе обещает улучшиться.

Ежегодно абитуриенты из Тамбовской области едут учиться по целевым направлениям в известные медицинские вузы страны: в этом году для тамбовских абитуриентов зарезервировано 252 места, сообщает «Наш город Тамбов». Региональное управление здравоохранения подписало договоры на целевую подготовку с семью учебными заведениями: медвузами Астрахани, Воронежа, Рязани, Саратова, Тамбова, а также с Первым Московским медицинским университетом имени Сеченова.

По соглашению с московским вузом увеличено количество предоставленных тамбовчанам мест на 30 мест. Издание отмечает, что это стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Во время своего визита в Тамбов в 2016 году он откликнулся на просьбу губернатора Александра Никитина оказать содействие в решении вопроса с дефицитом медицинских кадров в области.

Выпускники, закончившие обучение по целевым направлениям, получают в дальнейшем гарантированное трудоустройство. Если же студент отчисляется из вуза за неуспеваемость, он будет обязан возместить областному бюджету затраты на обучение. Областная администрация ведет планомерную и целенаправленную работу по социальной поддержке врачей, и уже есть результаты: в последнее время отмечается увеличение количества медиков разных специальностей в тамбовских клиниках.

«Российская газета» сообщила о создании в Тамбове общественных префектур — новых органов местного самоуправления. За экспериментом тамбовчан с интересом следят в соседних областях. Стать членом префектуры вправе любой гражданский активист, но основную роль там будут играть председатели домовых комитетов и депутаты-одномандатники.

Первая префектура появилась в конце июня на западе Тамбова — в микрорайоне «Летный городок». В нее вошли уличкомы, домкомы, руководители ТСЖ и члены молодежных организаций. Префектом в «Летном городке» на открытом голосовании выбрали Ларису Булгакову, которая возглавляет местный парк культуры и отдыха. Боевым крещением для нее станет реконструкция сквера «Летный» (расположен в бывшем городке летного училища). Люди выбрали этот объект для финансирования по программе «Городская среда». Но когда здесь вырубили несколько аварийных деревьев, народ заподозрил, что вместо них «вырастет» очередная многоэтажка. На днях жителям показали, как место будет выглядеть в итоге: дорожки, скамейки, цветники, детская площадка и, может быть, даже настоящий самолет (идут переговоры с Минобороны). Объяснили, что уберут только опасные деревья, а взамен посадят новые.

«Работать тяп-ляп я не позволю! Если понадобится, с линейкой буду ходить за рабочими и мерить толщину уложенного асфальта», — заверила Булгакова.

В публикации отмечается, что о том, что за подрядчиками нужен глаз да глаз, говорят результаты проекта по комплексному благоустройству дворов в Тамбове в 2016 году. Недавняя проверка городской КСП показала, что заказчик — муниципальный «Долговой центр» — неэффективно использовал 7,2 млн бюджетных рублей. Материалы о вероятных хищениях переданы в прокуратуру и полицию. В мэрии подчеркнули, что в 2017-м благодаря работе над ошибками удастся использовать средства более рационально. За те же 50 млн рублей от Минстроя РФ благоустроят 36 дворов, а не 26, как в прошлом году.

О беспрецедентном случае в Тамбовской области рассказала «Тамбовская жизнь». Здесь впервые будет аннулирована лицензия управляющей компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о компании «Доверие». Соответствующее решение приняла лицензионная комиссия Тамбовской области.

«Только за 2016 год в отношении УК «Доверие» органами Госжилнадзора было вынесено более двух десятков предписаний об устранении нарушений лицензионных требований. По всем неисполненным предписаниям направлялись материалы в суды. Со стороны УК «Доверие» имели место многочисленные факты обжалования принятых и Госжилнадзором, и судами решений. Однако сегодня и у лицензионной комиссии области, и у управления Госжилнадзора области есть все основания для обращения в суд с заявлением об аннулировании лицензии этой организации на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами на территории области», — цитирует издание начальника управления Госжилнадзора области Сергея Захарцева.

В Госжилинспекции заверили, что дома, бывшие в управлении «Доверия», брошенными не остались. «Путем слаженной информационно-разъяснительной работы прокуратуры, полиции и Госжилинспекции, а также в соответствии с решением, которое приняли собственники, все дома теперь обслуживают другие управляющие компании», — отметил Сергей Захарцев.

В УК комментарии по ситуации дать не смогли, в момент написания материала телефоны в офисе не отвечали.

Права застройщиков в Тамбове ограничат. Новые правила землепользования и застройки Тамбова будут вынесены на общественные слушания 21 июля, информируют «Известия». Они, в частности, ограничивают застройщиков в возможностях использования земельных участков. Начальник областного управления градостроительства и архитектуры Александр Филатов пояснил, что предыдущие правила не устанавливали предельные параметры использования земельных участков, и поэтому застройщики при возведении зданий не соблюдали даже минимальных отступов от границ участка. Место не оставлялось ни для благоустройства, ни для парковок. Предполагается, что все параметры отныне будут прописываться для каждой территориальной зоны. Между тем, новые правила, включающие ограничения для застройщиков, вызвали споры среди представителей общественности. К примеру, критику вызывает вопрос изменения статуса некоторых территорий, их перевода в зону многоэтажной застройки. Жители города волнуются за сохранность исторических и архитектурных памятников.

«Тамбовский курьер» сообщил осоздании в Тамбовской области индустриального парка «Уварово». Решение было принято на заседании межведомственного совета по инвестиционной политике. Инвесторы предложили два проекта: «Комплекс зерноочистительно-сушильный с участком железнодорожной и автозагрузки, отделением хранения» (ООО «Рассказовское») и «Строительство завода по глубокой переработке зерна» (ООО «Ладесол-Тамбов»). Второй проект предлагается реализовать на уваровской площадке производственного типа «Салют-Инвест» путем создания индустриального парка «Уварово».

Территория в городе Уварово площадью более 28 гектаров обеспечена инфраструктурой: здесь есть электроснабжение, водоснабжение, газ. Это значит, что нет необходимости в согласовании документации на выделение мощностей и дорогостоящей оплате за подключение к ним. Данное обстоятельство существенно снижает общий объем необходимых инвестиций для создания индустриального парка. Высокий уровень готовности территории позволяет в кратчайшие сроки приступить к осуществлению проекта.

О супругах Токаревых, которые бросили Москву и теперь варят сыр из натурального тамбовского сырья по европейским традициям, пишет «Тамбовская жизнь». В Инжавинский район Токаревы переехали два года назад. Узнав, что в Коммуне есть свободная земля, купили там дом. Местная власть выделила землю под сенокос и пастбища. Алла — большой любитель и ценитель сыра, магазинный ее не очень устраивал, и Андрей решил попробовать делать свой сыр. Начал со сложного сорта гауда, который нужно выдерживать два месяца. Через месяц не утерпели, попробовали, и всем очень понравилось. В хозяйстве Токаревых, помимо коровы Вечерки, пять дойных коз. Собираются увеличить стадо до десяти голов. Со временем супруги освоили другие сорта элитных европейских сыров: твердый сыр белпер кнолле, различные виды качотты, качиповаллу, камамбер, шевр, приготовляемый в оливковом масле, и продолжают экспериментировать с новыми сортами.

В продолжение темы развитие аграрной отрасли «Вестник АПК» привел мнение Александра Леонова, гендиректора ТОГБУ «РИКЦ АПК» Тамбовской области: «Наиболее эффективной мерой поддержки в 2016 году оказались гранты на развитие КФХ. Эффективность грантовой поддержки фермеров и кооперативов, осуществляемой в рамках «единой субсидии», однозначна: практически в каждом регионе большое количество подсобных хозяйств работают чаще всего в тени. А данный вид поддержки позволяет выйти из этой тени, зарегистрироваться и официально участвовать во всех госпрограммах, которые реализуются в том или другом регионе, интенсивнее и прогрессивнее развиваться в своем виде деятельности. Кроме того, данный вид поддержки дает некий старт в бизнесе, поэтому он ощутим для каждого участника этих программ. Грантовая поддержка сегодня работает на 100%».

В Тамбовской области есть ряд примеров, когда человек, открывший свое дело, после получения гранта смог ускорить развитие в несколько раз. Это происходит, в частности, в овощеводстве, животноводстве, садоводстве. Еще одним фактором, влияющим на повышение экономической устойчивости регионов, является объединение фермеров и малых производителей в различные ассоциации и общества.

«Тамбовская жизнь» рассказала о семинаре, посвященном развитию мясного скотоводства. Начинающие фермеры поделились опытом выращивания различных пород крупного рогатого скота, ветеринарного содержания животных. Также затронули вопрос о создании кооперативов, которые помогут организовать сбыт продукции по оптимально выгодным ценам.

В публикации отмечается, что на Тамбовщине мясным скотоводством занимаются 35 крестьянских фермерских хозяйств и восемь крупных сельхозпредприятий, поголовье превышает 8 тыс. голов. Из них на КФХ приходится свыше 5 тыс. голов крупного рогатого скота. В области наибольшее распространение получили абердин-ангусская, герефордская, калмыцкая, лимузинская породы. В прошлом году из федерального и регионального бюджетов на покупку племенного крупного рогатого скота мясного направления было выделено 27 миллионов рублей. Тамбовским сельхозпроизводителям компенсировали более 40 процентов затрат.

«Притамбовье» сообщило о Межрегиональном конкурсе театральных сцен «Символы России». После региональных этапов в его программу были отобраны работы семи коллективов культурно-досуговых учреждений, представляющих Воронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области. На суд зрителей коллективы представили короткие театрализованные сцены. В этом году они были посвящены неофициальным символам страны: балалайке, гармони, платку, традиционному народному костюму, пионерскому знамени, знаменитым людям, прославившим российскую землю. Фаворитом конкурса стала «Тальяночка» из ДК «Знамя труда» города Тамбова, взявшая за театрализованную сцену «Угол бабьего платка» высшую награду и ставшая лауреатом конкурса. Народный ансамбль не только нашел редкую тему об истории русского женского платка, но и трогательно представил ее публике, которая наградила артисток овациями. Мнение зрителей и жюри тут совпало.