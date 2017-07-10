В России упрощены правила регистрации автомобилей

Москва, , 09:06 — REGNUM Сегодня, 10 июля, вступил в силу приказ МВД России о внесении изменений в нормативные правовые акты по вопросам регистрации транспортных средств. Теперь автомобиль можно поставить на учет даже с трудночитаемыми номерами, сообщили в МВД РФ.

В правилах регистрации и административном регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия.

Закрепляется возможность восстановления регистрации транспортных средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении (по экстерриториальному признаку).

Предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, из перечня документов, обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО. Получение сведений о нем будет происходить в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ГИБДД разработала регламент согласования изменения конструкции автомобилей. Если документ будет утвержден, он впервые установит правила, по которым можно будет легализовать автомобиль с измененной конструкцией или получить разрешение на его доработку.

Это нововведение сильно упростит жизнь тем водителям, которые вносили в конструкцию автомобиля какие-то изменения, связанные, например, с улучшением его проходимости, или устанавливали на него газовое оборудование.