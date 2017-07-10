Погорельцам Иркутской области выделят 252 млн рублей на приобретение жилья

Иркутск, , 08:54 — REGNUM Из бюджета Иркутской области выделят 252 млн рублей для приобретения жилья пострадавшим во время пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 июля, в правительстве региона.

Из этой суммы 200 млн рублей — перераспределенные средства по линии Минстроя для получения единовременных денежных выплат погорельцами на приобретение жилья. Еще 52 млн рублей выделены в рамках июньских уточнений в бюджет, сказала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова на рабочем совещании о ходе ликвидации последствий пожаров в муниципальных образованиях региона.

Напомним, в этом году от пожаров в Иркутской области пострадали жители Киренского, Тайшетского районов, Чунского, Зиминского, Иркутского районного МО, Заларинского района, городов Саянск и Черемхово. По информации министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова, из 586 пострадавших в настоящее время 526 человек проживают у родственников, в съёмных квартирах, в жилье, предоставленном муниципалитетом, либо в уцелевших домах. Оставшиеся люди находятся в пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях.

В облправительстве подчеркнули, что ведётся выплата материальной помощи пострадавшим на общую сумму более 92 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Дополнительно сформированы списки на оказание помощи из федерального бюджета, куда вошли 14 человек из Тайшетского района (1,5 млн рублей).

Замминистра строительства, дорожного хозяйства региона Иван Хомутинников рассказал, что принято решение о предоставлении гражданам, жилые помещения которых уничтожены природными пожарами, единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений.

В городе Саянске, где в результате пожара поврежден многоквартирный дом, потребность в капитальном ремонте общего имущества оценили в размере более 8 млн рублей. Необходимо отремонтировать крышу, систему водоотведения, фасад. Сейчас выполнено работ на сумму 5,55 млн рублей.

На совещании прозвучала информация о жителях серьёзно пострадавшего от пожаров посёлка Бубновка Киренского района. Для помощи им на территории города Киренска появятся два многоквартирных дома. Строительство одного из них (18-квартирного) завершено, ведутся работы по оформлению документов. Завершение строительства второго (14-квартирного) планируется в сентябре 2017 года.

Губернатор Приангарья Сергей Левченко утвердил списки граждан, чьи жилые помещения пострадали от пожаров в Заларинском, Зиминском районах, городе Черемхово. Также утверждены скорректированные на 1 июня 2017 года списки граждан, жилые помещения которых пострадали от пожара в поселке Бубновка Киренского района и посёлке Вершина Нижнеудинского района. Список направлен в Минстрой России и МЧС России для предоставления единовременных денежных выплат за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года на территории Сибири в результате природных пожаров сгорело 96 жилых домов и 43 строения, без жилья остались более 350 человек, в том числе более 70 детей. В Иркутской области наибольший ущерб был нанесен населенному пункту Бубновка, где было уничтожено 59 жилых домов, в которых проживало более 290 человек. Также огонь уничтожил школу, детский сад, почту, пекарню, здание администрации поселка, фельдшерско-акушерский пункт.

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Не удалось Приангарью избежать трагедии и в мае 2017 года. 24 мая в регионе резко обострилась пожарная обстановка. Сгорели десятки домов в четырех населенных пунктах Тайшетского и Чунского районов.

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