Патриарх Кирилл: «Узнать Россию без Новгорода невозможно»

Великий Новгород, , 08:38 — REGNUM Очень важно, чтобы Новгород стал местом не просто религиозного паломничества, но национального и даже зарубежного туризма, потому что узнать Россию без Новгорода невозможно. Как сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла, об этом глава Русской православной церкви сказал 9 июля, по окончании литургии в Николо-Вяжищском ставропигиальном монастыре во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что у Новгорода совершенно уникальная роль в жизни нашего Отечества.

«Здесь действительно родилось наше Отечество, здесь возникло древнерусское государство», — подчеркнул патриарх.

Он пожелал Андрею Никитину успехов в налаживании туристической инфраструктуры и экономического процветания Новгородской области для блага всех жителей древней Новгородской земли, отметив: «То, что Вас призвали потрудиться на Новгородской земле, воспринимайте как благословение Божие. Это действительно очень почетно, ответственно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патриарх Кирилл отслужил литургию в Великом Новгороде в праздник Тихвинской иконы Божией Матери. 8 июля, в канун праздника, он возглавил всенощное бдение в Софийском соборе в Новгородском кремле. Из Николо-Вяжищского монастыря Великого Новгорода патриарх Кирилл направился на Валаам.