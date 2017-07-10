Названы дата и место похорон Ильи Глазунова

Москва, , 08:29 — REGNUM Народный художник СССР Илья Глазунов будет похоронен 11 июля на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила его дочь Вера, передает RT.

По ее словам, отпевание состоится в Богоявленском соборе в Елохове. Начнется церемония в 11 часов.

Напомним, 9 июля супруга живописца Ильи Глазунова Инесса Орлова сообщила о его кончине. Глазунову было 87 лет.

Напомним, президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким в связи с кончиной народного художника, назвав его выдающимся художником современности. Отмечалось также, что главу государства и живописца связывали давние дружеские отношения.

Илья Глазунов являлся основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

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