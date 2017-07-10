На горсовет Мукачево подадут в суд за замену Бандеры на архиепископа

Киев, , 08:33 — REGNUM На депутатов городского совета Мукачево в Закарпатской области подадут в суд за переименование улиц имени Романа Шухевича и Степана Бандеры, заявил председатель областной администрации Геннадий Москаль, сообщает 9 июля пресс-служба губернатора.

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По его словам, решение депутатов Мукачево от 6 июля 2017 года о переименовании улиц имени Романа Шухевича и Степана Бандеры в улицы имени Андрея Шептицкого (верховный архиепископ Львовский, предстоятель Украинской греко-католической церкви) и Любомира Гузара (верховный архиепископ Киево-Галицкий) соответственно — «незаконно», в связи с чем решение будет обжаловано в суде.

«Переименование улиц в рамках декоммунизации остается в силе. В Мукачево официально остаются улицы героев Украины Романа Шухевича и Степана Бандеры», — сказал Москаль.

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Он также добавил, что горсовет своими действиями «открывает прямую дорогу к досрочному прекращению полномочий» депутатов, то есть роспуску совета.

Напомним, 5 апреля 2016 года в Мукачево «декоммунизировали» улицы:

Ярослава Галана, украинского советского писателя антифашиста — в улицу Степана Бандеры, идеолога украинского национализма;

Ивана Туряницы, первого секретаря Закарпатского областного комитета КП (б) Украины — в улицу бандеровца и гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича;

Ивана Локоты, одного из основателей коммунистической партии на Закарпатской Украине — в улицу Владимира Зайца, солдата ВСУ, погибшего при ведении боевых действий в Донбассе.

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