Власти КНР ударят образованием по бедности

Ланьчжоу, Китай, , 08:29 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун призвала улучшить ситуацию с образованием в слаборазвитых районах КНР с целью обеспечения надлежащего уровня борьбы с бедностью, передает агентство «Синьхуа».

"Образование является фундаментальным методом прекращения наследственной передачи бедности. Дети, живущие в бедных районах, должны быть обеспечены всем необходимым, что позволит им следовать за своей мечтой», — заявила Лю во время конференции по борьбе с бедностью, которая проводилась в провинции Ганьсу на севере КНР.

Она призвала к совершенствованию системы общего образования, улучшению квалификации учителей в нищих районах и обеспечению особого уровня заботы за детьми, чьи родители вынуждены трудиться далеко за пределами их места проживания.

«Дети должны получить адекватное и качественное образование еще в самом начале их жизненного пути», — добавила Лю.

Она также заявила, что необходимо отдельно развивать специальное образование и обеспечивать экономическую помощь ученикам высших учебных заведений, а также обеспечивать их занятость после окончания учебы.

Напомним, что власти Китая поставили себе задачу побороть к 2020 году нищету в стране. В целях ее достижения, ежегодно из нищего существования выводится по меньшей мере 10 млн человек. К настоящему моменту в Китае порядка 43 млн человек все еще живут за чертой бедности. В случае успеха, к установленному сроку Китай войдет в разряд стран среднего уровня достатка населения.

Читайте ранее в этом сюжете: «Члены Компартии КНР должны относиться к нищим, как к своим родственникам»