Понедельник, 10 Июля 2017 года
08:53:44 МСК

Пик похолодания в Москве и Подмосковье пройден

Общество

10 июля в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди

Пик похолодания в Москве и Подмосковье пройден
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Нескучный сад

Москва, 10 июля 2017, 07:56 — REGNUM  Пик похолодания, который наблюдался 8 и 9 июля в Москве и Подмосковье, пройден. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, Центр погоды ФОБОС.

«Пик похолодания пройден, и уже сегодня столбики термометров в Москве превысят 20-градусную отметку, а завтра доберутся и до отметки в +25 градусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 июля в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

«Ветер северо-западный, 4−9 м/с, — говорится в сообщении. — Атмосферное давление к вечеру повысится до 746 мм ртутного столба».

Ранее синоптики обещали, что летняя погода придет в Центральную Россию к 12 июля.

Читайте также: Синоптики считают, что летнее тепло придёт в Москву с 12 июля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве