Пик похолодания в Москве и Подмосковье пройден

Москва, , 07:56 — REGNUM Пик похолодания, который наблюдался 8 и 9 июля в Москве и Подмосковье, пройден. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, Центр погоды ФОБОС.

«Пик похолодания пройден, и уже сегодня столбики термометров в Москве превысят 20-градусную отметку, а завтра доберутся и до отметки в +25 градусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 июля в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

«Ветер северо-западный, 4−9 м/с, — говорится в сообщении. — Атмосферное давление к вечеру повысится до 746 мм ртутного столба».

Ранее синоптики обещали, что летняя погода придет в Центральную Россию к 12 июля.

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