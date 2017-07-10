В Париже стартовал мирный марш имамов против терроризма

Париж, , 07:27 — REGNUM Более 30 имамов отправились в «автобусный тур» по городам ЕС, чтобы совместно молиться о жертвах исламистских терактов, передает 9 июля Die Tagesschau.

Инициатором мирного марша имамов против терроризма стал французский имам Хасан Халуми, который считает, что «ислам не должен порождать варварство, убийство и насилие».

Имамы из Франции, Бельгии, Туниса, Гвинеи и Германии начали свой путь 8 июля в Париже. В их планы входит посещение Брюсселя, Ниццы, Тулузы и других городов ЕС, где произошли теракты.

9 июля имамы прибыли в Берлин и собрались на месте теракта, где 19 декабря на рождественской ярмарке в результате наезда грузовика погибли 12 человек. На общей молитве присутствовали представители разных религиозных конфессий и несколько сотен местных жителей.

Марш имамов должен закончиться 14 июля в день национального праздника Франции (День взятия Бастилии).