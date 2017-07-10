С экс-мэра на Камчатке взыскали 35 млн рублей за дороги

Петропавловск-Камчатский, , 07:25 — REGNUM На Камчатке краевой суд взыскал с бывшего главы окружного центра Корякии, посёлка Паланы, Алексея Алексеева в пользу бюджета 35 млн 183 тыс. рублей по делу об обустройстве дорог в этом населенном пункте, по которому чиновник ранее был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Об этом ИА REGNUM рассказала старший помощник прокурора Камчатки Лариса Шунина.

По её словам, в 2008—2009 годах мэр Паланы Алексеев подписал документы на строительство дорог без проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы. Потом он подписал акты выполненных работ и компания-исполнитель контракта получила почти 78 млн рублей, а дороги были введены в эксплуатацию с нарушением требований ГОСТа.

«По заключению строительно-технической и бухгалтерской экспертиз оплата, поступившая подрядчику из бюджетных средств, на 35 млн рублей превышает стоимость фактически выполненных работ», — сказали в прокуратуре, отметив, что эту сумму и решено взыскать с Алексеева.

ИА REGNUM напоминает, что после Паланы Алексеев ненадолго возглавил министерство ЖКХ и энергетики региона, а потом стал сити-менеджером в столице Камчатки. Однако через пару лет появилось уголовное дело, чиновник был осужден, а потом и вовсе покинул регион, переехав жить на юг России.

Эксперты при этом отмечали, что это был «один из самых работающих руководителей Петропавловска» в современной истории города. А жители Паланы, пока шел суд, писали в интернете гневные посты, общий посыл которых заключался в том, что «хорошего человека забрали в город и осудили, а по дорогам мы до сих пор передвигаемся без проблем».