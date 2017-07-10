Турбизнес Дальнего Востока: «Камень преткновения — дороговизна авиабилетов»

Якутск, , 07:19 — REGNUM Прописанной в законе нулевой ставки налога не прибыль занимающимся въездным туризмом организациям Дальневосточного федерального округа для развития этой отрасли недостаточно. Привлечению большого числа туристов на Дальний Восток по-прежнему мешает дороговизна авиабилетов, считает депутат Магаданской областной думы Оксана Бондарь. По её мнению, сеть субсидированных авиабилетов в города ДФО нужно расширять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента Колымы.

Читайте также: Госдума установила нулевую ставку налога на прибыль на Дальнем Востоке

«Только что принятые поправки в Налоговый кодекс призваны помочь развитию туризма в Дальневосточном макрорегионе, поддержать гостиницы и другие объекты размещения туристов, — пояснила она. — Хотя эксперты отмечают наметившийся рост интереса к этой отрасли, потенциал её ещё используется явно неэффективно, особенно на Крайнем Севере, где при всей природной уникальности пока недостаточно развит туристический сервис, а камнем преткновения является дороговизна авиабилетов. С 1 апреля по 31 октября действуют субсидированные билеты, есть плоские тарифы, но этот ресурс носит ограниченный характер. Остро стоит вопрос о расширении сети субсидированных из федерального бюджета авиаперелётов, особенно актуальна эта тема для жителей Колымы, Чукотки и Камчатки, где нет для них иной транспортной схемы, кроме авиационной».

А пока даже налоговые льготы для занимающихся въездным туризмом дальневосточников установлены временно, с 1 января 2018-го до 31 декабря 2022 года. Кроме того, освобождены от уплаты налога будут только компании, получающие не менее 90% доходов от туристско-рекреационной деятельности. Для них также поставлены условия: не применять пониженные ставки по налогу на прибыль и не совершать в налоговый период операций с ценными бумагами.

Что касается решения проблемы дороговизны авиабилетов, то шаги в этом направлении могут делать и сами авиакомпании, считает Оксана Бондарь, соглашаясь с мнением главы Магаданской области Владимира Печёного.

Читайте также: Глава Колымы будет побуждать развивать туризм агрессивно

«Сами туркомпании тоже могли бы заключать договора с авиаперевозчиками для снижения стоимости перелетов, чего они пока не делают. Думаю, продвижением этого и других вопросов займётся созданный на Колыме областной координационный совет по развитию туризма», — отметила депутат.

Оксана Бондарь считает также, что притоку туристов на Дальний Восток помогут также введение механизма электронной визы, которым установлены особенности въезда иностранцев в Российскую Федерацию через Свободный порт Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, устанавливающий на время нулевую ставку налога на прибыль для занимающихся туризмом организаций Дальнего Востока, Госдума приняла в третьем чтении 7 июля. Перечень видов туристско-рекреационной деятельности сформирует правительство РФ.