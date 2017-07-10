Парад ЛГБТ в Кёльне собрал миллион человек

Кёльн, Германия, , 07:05 — REGNUM В Кёльне 9 июля прошел прайд-парад Christopher Street Day (CSD), задачей которого является демонстрация существования в обществе ЛГБТ. Он собрал около миллиона человек, передает Der WDR.

Парад Christopher Street Day проходит в виде шествий, карнавалов и демонстраций и ежегодно проводится в Германии и Швейцарии.

Представители сексуальных меньшинств «праздновали» легализацию однополых браков в Германии, за которую 30 июня проголосовали 393 члена бундестага.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель резко сменила и смягчила свою позицию по вопросу однополых браков. Она заявила, что депутаты от ее партии (Христианско-демократический союз) и союзники по коалиции (Христианско-социалистического союза), которые ранее выступали против легализации однополых браков, вправе самостоятельно принять решение по данному вопросу.

В ходе опроса в бундестаге они заявляли, что готовы поддержать закон, если в этом вопросе будет отменена партийная дисциплина.

Как сообщало ИА REGNUM, после принятия закона Меркель отметила, что принятию закона предшествовала длинная и активная дискуссия. Глава правительства ФРГ выразила надежду, что теперь в обществе будет и больше уважения, и больше согласия.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель голосовала против легализации однополых браков в ФРГ