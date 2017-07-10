Нас пытаются запугать: обманутым дольщикам Приамурья и в палатках нет покоя

Благовещенск, , 04:35 — REGNUM В Амурской области обманутые дольщики строительной фирмы-банкрота «Городок», в минувшую пятницу, 7 июля, переехавшие жить в палатки отмечают особое внимание со стороны правоохранителей, администрации села Чигири и инспекторов по делам несовершеннолетних. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM одна из пострадавших дольщиц Ирина Гришина заявила, что их пытаются запугать.

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«Мы не успели подойти к месту, где будет разбивать лагерь, а там уже было около девяти сотрудников полиции, которые почему-то решили взять с нас объяснительную. Когда мы лагерь всё-таки установили, всю ночь полицейские каждые два часа нас проверяли, считали по головам, смотрели палатки. Некоторые сотрудники полиции приходили без формы, в шортах, в майках, ходили по нашему лагерю, фотографировали, очень беспардонно, нагло, на мой взгляд», — отметила женщина.

«Приезжали представители администрации села Чигири, — добавила Ирина. — Сотрудники по делам несовершеннолетних посмотрели, что у нас дети, они играли под тентом в теньке. Девушка не представилась, сказала писать объяснительные. Мы спросили, почему именно у нас, ведь много семей с детьми и на Зее отдыхает. Она сказала, что им поступил «звоночек». На следующий день к нам приехали из опеки, сказали, что и к ним поступил «звоночек», сказали, что у нас тут дети, и мы за ними плохо смотрим, мы ими не занимаемся. Всё направлено на то, чтобы нас запугать».

Как сообщало ИА REGNUM, дольщики начали заключать договоры с «Городком» в 2013 году и не могли представить, что в 2017 году будут пикетировать приёмную премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Москве, Генпрокуратуру РФ и Минстрой РФ в надежде повлиять на ход строительства долгостроев обанкротившегося «Городка».

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В апреле дольщики объявили голодовку, после чего власти региона экстренно собрали рабочую группу, пообещав заняться проблемным вопросом. Спустя несколько месяцев, 7 июля, семьи переехали в палаточный лагерь, поскольку испытывают проблемы с деньгами: некоторые из них брали ипотеку, и до недавнего времени им приходилось и делать взносы, и оплачивать съёмное жильё.