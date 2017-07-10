Дали полгода: материальная помощь жертвам «огненного» рейса в Татарии

Казань, , 04:23 — REGNUM

В порядок выплаты единовременной материальной помощи пассажирам, пострадавшим в ДТП под Заинском, внесли изменения. Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарии уточнило, что помощь будет оказана только тем, кто обратится за ней не позднее шести месяцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Для семей погибших пассажиров, которым полагается 1 млн рублей, отсчёт срока начинается со дня их смерти. Выплата будет разделена равными долями между супругом, детьми и родителями умершего.

Пассажирам, которые получили в ДТП вред здоровью, отсчитывать срок начнут с даты заключения судебно-медицинской экспертизы, в котором будет указана степень тяжести вреда. Пассажиры, получившие тяжкий вред здоровью, получат 300 тыс. рублей. При среднем вреде выплата составит 200 тыс. рублей, а при лёгком — 100 тыс. рублей на человека.

Помощь пострадавшим и семьям погибших также будет оказана администрациями Удмуртии и Самарской области. Среди погибших — шестеро жителей Самарской области, пятеро — пострадавших. В аварии погибли трое жителей Удмуртии. Кроме того, автобус застрахован в компании СОГАЗ. Страховая выплата для погибших пассажиров по договору страхования составляет 2,025 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавшим по маршруту Самара — Ижевск, произошла в ночь на 2 июля в 9 км от Заинска. В ДТП погибли 14 человек. Среди них были жители Набережных Челнов, Менделеевска, Заинска и Ижевска, а также семья, возвращавшаяся домой из Самары.

Ранения получили ещё 15 человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела — по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие смерть двух и более лиц»). Их расследование продолжается.

Гендиректора компании-владельца автобуса АО «Евразийская корпорация Автовокзалов» решили не отправлять под арест. Из изолятора временного содержания в Заинске она была отпущена под обязательство о явке.

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56-летнего водителя автобуса, находившегося за рулём в момент аварии, по ходатайству следователя отправили под стражу на два месяца — до 2 сентября. Татарские СМИ в своих материалах указывали на то, что мужчина до последнего, пока не потерял сознание, помогал пассажирам выбираться из горящего автобуса. А представитель компании на суде утверждал, что за всё время работы у него не было ни одного взыскания, и просил отпустить под залог в 3 млн рублей.

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Между тем, по предварительной версии следствия, водитель автобуса значительно превысил допустимую на данном участке движения скорость, когда пошёл на обгон. При этом он не заметил, что обгоняемый большегруз буксирует на жёсткой связке ещё один грузовик.