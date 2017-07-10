Геокоординаты при экстренных вызовах обойдутся в 12,8 млн: торги в Татарии

Казань, , 04:20 — REGNUM Итоги тендера на разработку, поставку и инсталляцию программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего передачу геокоординат абонентов при вызовах и sms-сообщениях на экстренный номер 112, подведут в Татарии 14 июля. Заказчиком выступает республиканская компания-оператор ООО «Твои мобильные технологии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 12 млн 808 тыс. рублей. Победитель отбора до 30 июля 2017 года должен разработать информационную систему, взаимодействующую с центром обработки вызовов 112. До 15 августа систему планируют протестировать и запустить в работу, а до 15 сентября победитель должен разработать модуль для передачи sms-сообщений в центр обработки вызовов по протоколу SIP. Запустить в эксплуатацию его должны до 30 сентября.

Сервер с программным обеспечением должны поставить в течение пяти календарных дней с даты подписания протокола тестирования.

Согласно техническому заданию, комплекс должен учитывать не менее 2 млн абонентов. Количество запросов в секунду от оператора 112 на запрос геокоординат должны быть не менее 50 в секунду.

Предполагается, что по истечении гарантийного срока будет заключён отдельный договор на техническую поддержку.

Напомним, ООО «Твои мобильные технологии» является «дочерней компанией» ПАО «Таттелком». ООО было создано весной 2015 года через реорганизацию выкупленного ранее ЗАО «СМАРТС-Казань». 87,21% ПАО «Таттелком» принадлежит АО «Связьинвестнефтехим». Единственным акционером последнего является республика, а права и обязанности акционера осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Татарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Татарии уже с 2013 года могут круглосуточно и бесплатно обращаться за помощью по номеру «112», используя как мобильные, так и стационарные телефоны.

Позвонив по одному номеру, человек может получить помощь спасателей, полиции, скорой помощи, аварийной газовой службы и службы «Антитеррор».

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