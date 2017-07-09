Коренные народы Ленобласти: ижорская культура входит в моду

Кингисепп, Ленинградская область, , 21:26 — REGNUM Ижорский праздник «Гостеприимный этот край» с каждым годом собирает всё больше гостей и становится популярен среди молодёжи. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, праздник состоялся в деревне Вистино Кингисеппского района Ленинградской области сегодня, 9 июля.

«Гостеприимный этот край» — фестиваль культуры ижор, малочисленного финно-угорского народа.

На главной площади Вистино расположилась ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел. На сцене здесь ежегодно выступают фольклорные коллективы, поют песни на родном языке и исполняют народные танцы. Организаторы отмечают, что состав многих национальных ансамблей коренных малочисленных народов Ленобласти в последние годы пополнился молодыми людьми, которым интересна история и культура этого края.

В этом году в уникальном музее ижорской культуры в Вистино была организована выставка народного творчества «Мосты традиций», а также фотовыставка-отчет с образовательных проектов, которые проводятся в Ленобласти в рамках программы «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области». Ученики разных возрастов в течение целого курса занятий осваивают гончарное дело, орнаментальное вязание, шитье национальных костюмов, ткацкое ремесло, создание кукол и оберегов и многое другое.

Сохранение культуры, традиций и ремёсел ижор считается одной из важных задач правительства Ленобласти. В Центре коренных народов Ленинградской области проводятся курсы по изучению ижорского языка. Ольга Конькова, руководитель Центра, отмечает, что в последние годы значительно выросло число учебных пособий по разговорному ижорскому языку. Вместе с региональным комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Центр коренных народов выпустил большую серию книг о ремеслах и традиционной кухне ижор. Экземпляры этих книг стали подарками для гостей праздника «Гостеприимный этот край».

На празднике ижорские хозяйки презентовали свои кулинарные навыки и угощали всех желающих выпечкой и традиционной ухой. Не обошлось и без мастер-классов, но примечательно, что в этом году гостей учили уже не только профессионалы — сотрудники Ижорского музея, но и их маленькие воспитанники.

«В этом году ученики начальной школы деревни Вистино проторили дорожку в наш музей, — рассказывает Елена Кострова, директор Ижорского музея. — Один раз в неделю педагоги приводят своих воспитанников обучаться гончарному и ткацкому делу, изготовлению игрушек и традиционных свистулек кукушойту. Нас радует, что в учебной программе появилось место для ижорской культуры».

По словам Елены Костровой, учителя вистинской школы и сами активно участвуют в изучении ижорской истории: в частности, работают над научными трудами, посвященными войне в истории Сойкинского края и специфике ижорской архитектуры. «Знать свою историю стало модно», — подчеркнула в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Елена Кострова. Об этом свидетельствует и количество гостей праздника «Гостеприимный этот край», которое растет с каждым годом.

На территории региона проживают представители пяти финно-угорских народов: водь, вепсы, ижора, тихвинские карелы и ингерманландские финны.

По данным Переписи населения 2010 года, в России проживает 266 ижор. Ареал их расселения находится в основном в Кингисеппском и Ломоносовском районах Ленинградской области. К настоящему времени этот малый народ почти полностью ассимилирован, но жители ижорских поселений до сих пор помнят язык своих предков и говорят на нем. В 2009 году ижорский язык был включён ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как «находящийся под значительной угрозой исчезновения».

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