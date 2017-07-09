Путин поддержал празднование 300-летия Нижнего Тагила

Нижний Тагил, Свердловская область, , 21:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддерживает празднование 300-летия Нижнего Тагила. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Ранее глава региона обратился к Путину с просьбой поддержать празднование юбилея города. И сегодня, 9 июля, президент заверил его в своей поддержке.

«В соответствии с вашим обращением, мы сегодня подписываем указ о праздновании трёхсотлетия основания города Нижний Тагил», — заявил Владимир Путин.

Отметим, своё 300-летие Нижний Тагил будет отмечать в 2022 году. Он является вторым по величине городом Свердловской области.

На уровне региона же идёт подготовка к юбилею. А в 2023 году своё 300-летие будет отмечать и областной центр — Екатеринбург. Власти города также надеются на помощь в праздновании юбилея, в частности, очень ждут денег на строительство второй ветки метро.

По информации пресс-службы Кремля, на рабочей встрече с Куйвашевым Путин сообщил, что уже подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга.