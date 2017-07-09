«Стрижи» принесли в Петербург лето — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 20:33 — REGNUM На территории выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге днем 9 июля прошли праздничные мероприятия, посвященные 105-летию Воздушно-космических сил России.

Главным подарком для тысяч петербуржцев и туристов, собравшихся на праздник в Гавани Васильевского острова, стало запоминающееся выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» на многоцелевых истребителях МиГ-29.

Погода в воскресенье в Петербурге оказалась самой благоприятной для проведения авиашоу — в город на Неве после холодных серых дней пришло, наконец, настоящее лето. Многие напрямую связали это с появлением над городом «Стрижей».

Прибывшая из московского региона группа истребителей пилотажной группы «Стрижи» базировалась на аэродроме Левашово под Петербургом.

Именно отсюда военные летчики взлетели для участия в показательных выступлениях в Ленэкспо в рамках военно-патриотической акции «Военная служба по контракту — твой выбор!».

Выступлению 9 июля предшествовала тренировка «Стрижей» над Финским заливом днем ранее. Уже тогда многие горожане услышали рёв над городом мощных истребителей Воздушно-космических сил России, стоящих на страже мира.

Как напоминают в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), «Стрижи» являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры высшего пилотажа на фронтовых истребителях 4-го поколения МиГ-29.

Шестёрка стремительных «Стрижей» устроила в небе над Финским заливом головокружительное представление, продемонстрировав самые зрелищные фигуры одиночного и группового пилотажа.

В том числе были показаны фигуры «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест», «крыло», «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», пролет на встречных курсах, роспуск «фонтан» и многие другие.

Тем временем на земле были представлены образцы вооружения и военной техники ЗВО, в том числе зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции, бронированная и специальная техника, а также предметы летного обмундирования и средств индивидуальной защиты военного лётчика.

Для молодых людей, желающих связать свою жизнь с армией в целом, и военной авиацией в частности, работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитпункты высших учебных заведений Воздушно-космических сил.

«Основные мероприятия, посвященные 105-летию Воздушно-космических сил, пройдут 12 августа», — отметили в пресс-службе ЗВО. Возможно, в этот день «Стрижи» вернутся в Петербург. Их здесь будут ждать.

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