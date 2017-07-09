Перемирие на юго-западе Сирии вступило в силу

Дамаск, 9 июля 2017, 13:48 — REGNUM В юго-западной части Сирии вступило в силу соглашение о перемирии, которое на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге поддержали президент США Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.
«В достижении договоренности о перемирии между сирийским правительством и бойцами оппозиции приняли участие представители США, РФ и Иордании», — говорится в сообщении.
Отметим, что в зону районов, где введен режим тишины, входят районы Дераа, Кунейтра и Сувейда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля в столице Казахстана Астане прошел пятый раунд межсирийских переговоров об урегулировании ситуации в стране.
Читайте также: Лавров: РФ надеется на прогресс по согласованию зон деэскалации в Сирии
Читайте также: Безрезультатный процесс: итоги пятого раунда переговоров по Сирии в Астане