Перемирие на юго-западе Сирии вступило в силу

Дамаск, , 13:48 — REGNUM В юго-западной части Сирии вступило в силу соглашение о перемирии, которое на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге поддержали президент США Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

«В достижении договоренности о перемирии между сирийским правительством и бойцами оппозиции приняли участие представители США, РФ и Иордании», — говорится в сообщении.

Отметим, что в зону районов, где введен режим тишины, входят районы Дераа, Кунейтра и Сувейда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля в столице Казахстана Астане прошел пятый раунд межсирийских переговоров об урегулировании ситуации в стране.

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