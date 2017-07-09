Названа причина смерти журналиста Антона Носика

Мытищи, Московская область, , 12:23 — REGNUM Информация СМИ о том, что блогер Антон Носик скончался в ночь на 9 июля в Подмосковье, соответствует действительности. Об этом сообщила супруга блогера в беседе с RT.

«У него (Антона Носика) произошла внезапная остановка сердца, больше ничего неизвестно, — рассказала она. — Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге».

Ранее владелец газет The Moscow Times и «Ведомости» Демьян Кудрявцев в своем микроблоге в Twitter заявил, что журналист и блогер Антон Носик скончался 9 июля на 51 году жизни.

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