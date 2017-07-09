В Москве скончался художник Илья Глазунов

Москва, , 11:41 — REGNUM В воскресенье, 9 июля, в Москве скончался известный советский и российский художник-живописец Илья Глазунов. Об этом ТАСС сообщила супруга художника Инесса Орлова.

«Илья Сергеевич скончался», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, художник Илья Глазунов был ректором Всероссийской Академии живописи, ваяния и зодчества, которую он сам основал. Родился он в 1930 году в Ленинграде.

Кроме того, Глазунов являлся народным художником СССР, академиком РАХ, лауреатом Государственной премии РФ, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».