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Трамп вернул пехотинцу сорванную ветром фуражку

Общество

Пользователи соцсетей уже оценили добрый жест Трамп

Вашингтон, 9 июля 2017, 10:35 — REGNUM  Глава Белого дома Дональд Трамп на американской авиабазе «Эндрюс» поднял фуражку морского пехотинца, которую сорвало порывом ветра. Соответствующие кадры обнародовал телеканал NBC News на странице в соцсети Twitter.

На коротком видео видно, как перед входом в вертолет морской пехоты у одного из военнослужащих ветром неожиданно сорвало с головы фуражку. Трамп, направлявшийся к вертолету, поднял фуражку и вернул ее на голову военного.

Отметим, что фуражку молодого человека снова сдуло, и президент США снова начал ее поднимать.

Пользователи соцсетей уже оценили добрый жест Трамп.

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Деятельность президента США Дональда Трампа