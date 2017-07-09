Трамп вернул пехотинцу сорванную ветром фуражку

Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп на американской авиабазе «Эндрюс» поднял фуражку морского пехотинца, которую сорвало порывом ветра. Соответствующие кадры обнародовал телеканал NBC News на странице в соцсети Twitter.

На коротком видео видно, как перед входом в вертолет морской пехоты у одного из военнослужащих ветром неожиданно сорвало с головы фуражку. Трамп, направлявшийся к вертолету, поднял фуражку и вернул ее на голову военного.

Отметим, что фуражку молодого человека снова сдуло, и президент США снова начал ее поднимать.

Пользователи соцсетей уже оценили добрый жест Трамп.