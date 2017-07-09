Протесты в Гамбурге: задержаны почти 300 человек

Гамбург, Германия, , 09:17 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали почти 300 человек с момента начала протестов в немецком городе Гамбург, которые проходили во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.

«С начала беспорядков были задержаны 144 человека и еще 144 человека арестованы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Гамбурге более 10 тысяч антиглобалистов провели акцию протеста на фоне саммита G20. Акции протеста начались еше 6 июля, за день до начала саммита.

При этом протестующие вступали в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов и вели себя крайне агрессивно.

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