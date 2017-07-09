Ушел из жизни актер Нелсан Эллис

Вашингтон, , 08:18 — REGNUM В субботу, 8 июля, в США скоропостижно скончался актер Нелсан Эллис. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на его агента.

«Эллис умер в результате осложнений, вызванных сердечной недостаточностью, — говорится в сообщении. — У Эллиса остались бабушка, отец и сын, а также семь братьев и сестер».

Известно, что исполнителю одной из главных ролей в сериале о вампирах «Настоящая кровь», который шел на канале HBO в 2008—2014 гг., было 39 лет.

«Мы (представители канала HBO) ужасно опечалены новостью о смерти Нелсана Эллиса, он был давним членом семьи HBO, мы нежно помним его новаторскую роль Лафайета Рейнольдса», — говорится в официальном сообщении канала.

Отметим, что помимо роли в сериале «Настоящая кровь» Эллис также участвовал в различных телепроектах, а также снимался в «большом кино».