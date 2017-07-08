Патриарх Кирилл посетил древнейшую обитель России

Великий Новгород, , 22:01 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший сегодня, 8 июля, в Новгородскую область, посетил Юрьев мужской монастырь, сообщает пресс-служба патриарха.

Глава Русской православной церкви осмотрел помещения Новгородского духовного училища, расположенного в архимандритском корпусе обители, а также собор Рождества Христова (Спасский собор), где поклонился мощам святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского.

Предстоятель Русской православной церкви также посетил древнейший храм обители ― Георгиевской собор, построенный в 1119 году.

Из монастыря патриарх Кирилл направился в Софийский кафедральный собор Великого Новгорода, где возглавил всенощное бдение.

Напомним, Юрьев монастырь является древнейшей обителью России. Он был основан у истока реки Волхов в 1030 году князем Ярославом Мудрым (в крещении назван Георгием).

В 20−30-е годы XX века обитель была закрыта и разграблена. Во время Великой Отечественной войны в монастыре находились немецкие и испанские воинские части, а после войны размещались почта, техникум, училище, музей, общежитие. 25 декабря 1991 года Юрьев монастырь был возвращен Русской православной церкви. В 2004 году в монастыре было открыто Новгородское духовное училище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 9 июля патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Никольском соборе Николо-Вяжищского ставропигиального женского монастыря.

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