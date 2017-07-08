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Экс-президент Польши Лех Валенса госпитализирован в Гданьске

Общество

«Бывший президент Польши попал на больничную койку из-за проблем с кровообращением»

Гданьск, Польша, 8 июля 2017, 21:57 — REGNUM  В Гданьске в одну из местных больниц госпитализирован бывший президент Польши Лех Валенса. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на польские СМИ.

«Бывший президент Польши попал на больничную койку из-за проблем с кровообращением», — говорится в сообщении.

Отметим, что фото из больницы, где находится 73-летний Лех Валенса, опубликовано на странице политика в социальной сети Facebook.

Лех Валенса — польский политический деятель, президент страны в 1990—1995 гг.

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