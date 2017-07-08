Хоккеист Овечкин сыграл свадьбу с моделью Шубской

Барвиха, Московская область, , 21:15 — REGNUM Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская сыграли свадьбу в Подмосковье. Об этом сообщает телекомпания НТВ.

Церемония прошла в субботу, 8 июля, в Барвихе.

«Овечкин и его возлюбленная (…) Настасья Шубская, сыграли свадьбу, — говорится в сообщении. — Торжество состоялось примерно через год после регистрации брака».

Отмечается, что нападающий сборной России был в черном фраке и бабочке, его супруга — в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах.