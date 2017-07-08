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Хоккеист Овечкин сыграл свадьбу с моделью Шубской

Общество

Церемония прошла в субботу, 8 июля, в Барвихе

Хоккеист Овечкин сыграл свадьбу с моделью Шубской
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Александр Овечкин

Барвиха, Московская область, 8 июля 2017, 21:15 — REGNUM  Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская сыграли свадьбу в Подмосковье. Об этом сообщает телекомпания НТВ.

Церемония прошла в субботу, 8 июля, в Барвихе.

«Овечкин и его возлюбленная (…) Настасья Шубская, сыграли свадьбу, — говорится в сообщении. — Торжество состоялось примерно через год после регистрации брака».

Отмечается, что нападающий сборной России был в черном фраке и бабочке, его супруга — в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах.

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