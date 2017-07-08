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Глава Южной Осетии не попадал в ДТП в Абхазии

Общество

«Бибилов ни в какую аварию не попадал»

Гагра, 8 июля 2017, 20:52 — REGNUM  Информация СМИ о том, что глава Южной Осетии Анатолий Бибилов попал в ДТП в Абхазии, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева в интервью РИА «Новости».

"Бибилов ни в какую аварию не попадал, он завершил свой визит в Абхазию и в настоящее время возвращается домой со всей делегацией, — сказала Гассиева. — В небольшое ДТП попала одна из машин, которая двигалась отдельно от кортежа».

Ранее ряд СМИ сообщил, что глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, прибывший в Абхазию с государственным визитом, пострадал в результате ДТП.

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