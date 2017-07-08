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В Ростовской области предали земле останки защитников Миус-фронта

Общество

С воинскими почестями в последний путь проводили 15 солдат

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В Ростовской области предали земле останки защитников Миус-фронта
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
У братской могилы в селе Куйбышево

Ростов-на-Дону, 8 июля 2017, 13:21 — REGNUM  В Ростовской области под оружейные залпы в последний путь проводили защитников Миус-фронта. 15 солдат обрели вечный покой в братской могиле, расположенной на улице Мало-Садовой в селе Куйбышево. Здесь неподалёку в годы Великой Отечественной войны располагался военный госпиталь, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

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Братская могила
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Братская могила

В течение двух дней в районе населённого пункта был развернут полевой лагерь для молодых поисковиков — представителей подразделений казачьего поискового объединения «Донцы» со всех уголков Ростовской области. Вместе с опытными поисковикам ребята совершили полевой выход на первую линию немецкой обороны. Именно здесь, на куйбышевских скатах, и полегла большая часть бойцов, выбивавшая немцев из окопов.

Как отмечают старшие товарищи, крайне важно увидеть своими глазами роля сражений, найденные в ходе экспедиций личные вещи бойцов, гильзы от снарядов.

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Здесь покоятся защитники Отечества
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Здесь покоятся защитники Отечества

Здесь же в ходе весенней Вахты памяти и были найдены останки красноармейцев, которых с воинскими почестями проводили в последний путь в завершающий день работы казачьего слёта. Имена некоторых солдат удалось установить, сейчас информация о красноармейцах подтверждается, ведётся работа в архивах по поиску родных.

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Каски, не выдержавшие вражеских пуль
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Каски, не выдержавшие вражеских пуль

«Миусская земля обильно полита кровью солдат в годы Великой Отечественной войны. Здесь более 800 тысяч бойцов отдали свои жизни за Отечество. Бойцы 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса на «голубой линии» беззаветно защищали каждую пядь земли, несмотря на огромные потери. Мужество и героизм казаков-кавалеристов служили примером для всех защитников Родины», — отметил первый заместитель (товарищ) атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов.

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Церемония перезахоронения
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Церемония перезахоронения

Затем участники церемонии возложили венки и цветы к могиле солдат.

Также по теме: Вечный покой на Аллее Героев: На Дону предали земле останки 46 бойцов

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Ветеран войны
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Ветеран войны
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Юный участник траурной церемонии
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Юный участник траурной церемонии

Отметим, что только в первом полугодии 2017 года в ходе полевых выходов были найдены останки 180 бойцов Советской армии. 46 защитников обрели вечный покой на Самбекских высотах в канун Дня Победы. На территории будущего музейного комплекса Великой Отечественной войны была заложена Аллея Героев.

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regnum author Екатерина Булатова
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