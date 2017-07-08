Петербург и Россия прощаются с Даниилом Граниным

Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит траурная церемония прощания с писателем-фронтовиком, почетным гражданином Санкт-Петербурга, главой Фонда имени Д.С. Лихачева Даниилом Граниным.

Он скончался 4 июля в больнице Санкт-Петербурга, где в последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Писателю было 98 лет.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на гражданскую панихиду в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ пришли глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров и другие высокопоставленные федеральные и городские чиновники.

В Белоколонном зале дворца у гроба писателя выставлен почетный караул. В зале присутствуют политики, деятели культуры, науки и искусства Санкт-Петербурга и России, общественные деятели, хорошо знавшие Гранина по совместной защите культурного и архитектурного наследия, благотворительной деятельности.

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В Таврический дворец открыт доступ для тех, кто хочет отдать дань памяти писателю, посвятившему своё творчество темам Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда, развития науки и личности человека в быстро меняющемся мире. Люди выстроились в очередь, чтобы попрощаться с Даниилом Граниным.

Как сообщила агентству ТАСС дочь писателя Марина Чернышева, отпевания в церкви не будет, поскольку Даниил Гранин никогда не был верующим человеком.

Похороны Даниила Гранина пройдут на кладбище в посёлке Комарово под Петербургом, где похоронены известные писатели, поэты, композиторы, артисты и ученые. Церемония прощания и похорон в полном объеме организована властями Санкт-Петербурга — это предусмотрено городским законом о почетных гражданах.

«Он был большим писателем, философом и гражданином, но прежде всего — великим человеком <…> Даниил Гранин — человек-эпоха, связавший два времени России — до 1991 года и после, и связавший их мудро и интеллигентно», — заявил ранее ИА REGNUM народный артист России, экс-директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров.

По мнению главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, Даниил Гранин «был живым воплощением всего того лучшего, что отличало и отличает русскую интеллигенцию»: приверженность к высокой культуре, нравственным идеалам, гражданская активность, гуманизм и любовь Родине.

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Даниил Гранин (настоящая фамилия — Герман) родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской области. Литературную деятельность начал в 1937 году. В 1940 году Гранин окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе.

С началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, затем на Пулковских высотах. Окончив был направлен в Ульяновское танковое училище, был командиром роты тяжёлых танков.

Первый роман «Искатели», принёсший писателю известность, был опубликован в 1955 году. Позже были написаны «Иду на грозу» (1962), «Выбор цели» (1975), «Блокадная книга» (1979).

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Даниил Гранин был удостоен звания Герой Социалистического труда, был лауреатом премий СССР и России, а также премии президента РФ в области литературы и искусства. Всего за месяц до кончины писателя, в июне 2017 года, Владимир Путин вручил Даниилу Гранину Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год.

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