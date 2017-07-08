Коллегия Минкультуры почтила память Гранина, Кармалиты и Светозарова

Санкт-Петербург, 8 июля 2017, 12:30 — REGNUM Коллегия министерства культуры России в Петербурге почтила минутой молчания память писателя Даниила Гранина, художника «Ленфильма» Владимира Светозарова и киносценариста Светланы Кармалиты, передает корреспондент ИА REGNUM.
Коллегия проходит в Царском Селе 8 июля. На ней должен был присутствовать и глава ведомства Владимир Мединский, но, как объявили сотрудники министерства, Мединский сейчас находится на прощании с петербургским писателем, автором «Блокадной книги» Даниилом Граниным.
Церемония прощания с Гранинынм проходит в настоящий момент в Таврическом дворце Петербурга, похоронят писателя на Комаровском кладбище в пригороде Северной столицы.
В последние дни также ушли из жизни художник киностудии «Ленфильм» Владимир Светозаров и сценарист, спутница и соавтор режиссера Алексея Германа-старшего Светлана Кармалита.
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Писатель Даниил Гранин скончался 4 июля на 99-м году жизни в одной из больниц Санкт-Петербурга.
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Светлана Кармалита скончалась в Санкт-Петербурге 4 июля в возрасте 77 лет.
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68-летний художник и кинематографист Владимир Светозаров умер в Петербурге 1 июля.
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